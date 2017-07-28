Причиной пожара в столичном кинотеатре «35 мм» могло стать возгорание пенополистирола. Об этом сообщила директор кинотеатра Ирина Мухьянова.

По ее словам, в результате сильного задымления пострадали два человека. Кроме того, пострадало оборудование для воспроизведения фильмов, пишет RT.

Также сообщается, что в ходе тушения пожара кинотеатр был затоплен и поврежден копотью. Сумму ущерба, нанесенного пожаром, определят после проведения экспертизы. О режиме работы кинотеатра зрителям сообщат дополнительно.

Ранее «Известия» сообщали о том, что в кинотеатре «35 мм» произошел пожар.