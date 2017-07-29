29 июля весь мир отмечает 200-летие со дня рождения великого русского художника Ивана Айвазовского. Я поздравляю с юбилеем Айвазовского всех, кто любит живопись и искусство. Наследие Айвазовского — событие на уровне поэзии Пушкина. Считаю, что в морском пейзаже его никто не превзошел.

Благодаря чтению книг о пиратах и картинам Айвазовского во мне в юности укрепилось желание поступить в мореходное училище. Параллельно я пытался рисовать море, но когда понял, что у меня не получается, как у Айвазовского, пошел учиться в Ростовское художественное училище, где он одно время работал. У меня не было специального образования мариниста, но я очень много работ посвящал морю. Иногда даже пытался копировать стиль Ивана Константиновича, писал море спокойным и в бурю, пытался уловить в волнах человеческий характер.

Мы с детства росли на работах Айвазовского. В советское время его ругали в академиях художеств за однобокость. Я считаю, что он — многосторонний, широкий, не боявшийся экспериментов человек. Мы это увидели на прошедшей не так давно в Москве выставке. Но она еще и показала величайшую популярность художника. Люди стояли часами в очередях, чтобы посмотреть его работы в Третьяковской галерее на Крымском Валу.

Айвазовский писал не просто пейзажи, а создавал некую аллегорию, показывающую страсть человеческой души. Состояние природы с ее бурями и грозами очень хорошо отображает внутренние конфликты людей. Сам он тоже был эмоционален и широк. Приехав в студенчестве в Феодосию, он навсегда полюбил этот город и остался там. Провел в Феодосии водопровод, открыл галерею, организовал мастер-классы в училище, которое позже назвали его именем. Помогал очень многим молодым художникам.

Айвазовский никогда не писал с натуры. Он делал маленькие наброски и по ним восстанавливал увиденную картину. Маринист — это вообще сложная история. Нужно запомнить не только состояние моря в совершенно различных ипостасях, но и уметь оживить на холсте мертвую натуру. Его «Девятый вал» был высоко оценен великим английским художником-маринистом Уильямом Тернером.

Айвазовского, кстати, любили в Англии, что было несвойственно для того времени. Обычно англичане предпочитали своих художников, но полотна нашего мариниста высоко ценились. Многие считали его шпионом, думая, что на своих картинах он показывает карту Крыма. Конечно же, это была глупость.

Его юбилей является событием мирового масштаба. Можно гордиться тем, что этот художник жил и творил в России. Приятно, что он не гнался за славой, хотя и мог поселиться в любом уголке мира, но всегда возвращался в родную Феодосию.

Когда мы молоды, то не боимся никаких стихий. Ищем драйва. Всё это есть в живописи Айвазовского. Он — ярчайший человек, бесконечно плодовитый. Официально считается, что он создал более 6 тыс. работ, но на самом деле их около 15 тыс. Хотя достаточно и 10 его картин, чтобы сказать, что их автор — гений. С ними он вошел в историю и будет жить до тех пор, пока стоит мир.

Автор — народный художник России

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