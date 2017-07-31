Рост добычи газа в России до 2022 года будет составлять примерно по 1,5% в год, подсчитало для «Известий» Международное энергетическое агентство (МЭА). По данным МЭА, с 640 млрд кубометров в 2016 году она может увеличиться до 700 млрд кубометров. Способствовать этому будет запуск российско-китайского газопровода «Сила Сибири» и проектов по сжижению газа (СПГ) на Ямале, считают в энергетическом агентстве.

Одной из основных точек роста производства является ожидаемое увеличение экспорта российского газа в сжиженном виде, считают аналитики агентства. А ближе к 2022 году газ понадобится для начала трубопроводных поставок в Китай.

— Россия как второй по величине в мире крупнейший производитель газа имеет обильные, не вовлеченные в добычу запасы на полуострове Ямал — страна получит в среднем 1,5% роста газодобычи в год до 2022 года, — заявили «Известиям» в агентстве.

В 2016 году объем добычи газа составлял 640,2 млрд кубометров. При таком росте в 2017 году производство может увеличиться до 649,8 млрд кубометров, в 2018-м — до 659,5 млрд кубометров и так далее.

После четырех лет падения спрос на газ в Европе в 2016 году начал расти благодаря низким ценам и закрытию угольных станций, отметили в МЭА. Кроме того, увеличение российского экспорта и добычи газа, по версии агентства, тормозит активность конкурентов РФ на европейском рынке.

— Заметный рост добычи газа ожидается на Ближнем Востоке, и ограниченный доступ к европейскому рынку означает, что Россия будет наращивать поставки, — говорят эксперты.

Экспорт газа из России на фоне снижения внутреннего потребления станет главным движущим фактором роста добычи. Согласно расчетам МЭА, российский газовый экспорт сохранит темпы роста последних пяти лет. По данным Минэнерго, с 2012 года он вырос на 10,8% — со 186,2 млрд кубометров до 208,6 млрд кубометров в прошлом году.

В отличие от МЭА, осторожного в прогнозах, российское ведомство надеется на более высокие темпы роста. Уже к 2020 году ведомство ждет увеличения газодобычи до 685 млрд кубометров, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэнерго. По расчетам МЭА, в этот год объемы производства могут составить примерно 679 млрд кубометров.

Сегодня на рынках Европы развертывается ожесточенная борьба за потребителя, считает генеральный директор Института энергостратегии Виталий Бушуев.

— Надо понимать, что доля трубопроводного газа будет неизбежно сокращаться, и российским компаниям, даже с учетом уже идущих запусков СПГ-проектов, не стоит расслабляться, — заявил эксперт.

Россия занимает второе место в мире по добыче газа после США с долей 17,7%. На третьем месте Иран, затем следуют Катар и Канада.

СПРАВКА: Международное энергетическое агентство — автономный орган Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), объединяющий 29 стран-участниц (Россия в их число не входит). МЭА образовано в Париже в 1974 году сразу после нефтяного кризиса 1973–1974 годов. Цель организации — содействие международному сотрудничеству в области совершенствования мировой структуры спроса и предложения энергоресурсов и энергетических услуг. МЭА выполняет роль информационного центра и консалтинговой организации, действующей в интересах правительств стран-участников.