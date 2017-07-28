На своей странице в социальной сети помощник главы администрации Астрахани Денис Боднюк сообщил, что сегодня утром неизвестный человек подарил городу семь лебедей.

Сегодня утром в районе 8:00 в центр по переработке отходов МБУ «Зеленый город» поступил анонимный звонок. Неизвестный рассказал, что выпустил в Лебединое озеро в подарок городу семь птиц и попросил сотрудников кормить и правильно ухаживать за ними. Как сообщает «Астрахань 24», он также привел список продуктов для питомцев: свежая шинкованная капуста, овощи, клевер, который является деликатесом, и никаких мучных продуктов.

Ранее 26 июля в социальной сети распространилось видео о смерти последнего лебедя с озера. Пользователи бурно дискутировали на тему, от чего могла погибнуть птица. 27 июля стало известно, что это мог быть микоз. Также появлялась информация, что власти планируют закупить три пары лебедей из Волгограда, но она не подтвердилась.