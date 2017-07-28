Премьер-министр России Дмитрий Медведев открыл чемпионат РФ по легкой атлетике в подмосковном Жуковском. Он пожелал всем спортсменам успеха как в этом чемпионате, так и в последующих соревнованиях.

«Спорт — это всегда огромный труд, самодисциплина, многочасовые тренировки, преодоление себя и немного везения», — цитирует слова премьера «РИА Новости».

Отдельно Медведев отметил работу тренеров и всех, кто принимает участие в подготовке легкоатлетов и помогает им справляться с психологическим давлением, с которым сейчас сталкиваются российские спортсмены, сообщает «ТВ Центр».

Чемпионат РФ по легкой атлетике впервые проходит в Подмосковье. В нем принимают участие 400 легкоатлетов из 70 регионов России, 80 спортсменов представляют Московскую область. Министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков выразил надежду на то, что именно подмосковные спортсмены смогут завоевать 20 медалей, 10 из которых будут «самого высокого достоинства». Их соперниками министр назвал легкоатлетов из Санкт-Петербурга, Москвы и Краснодарского края.

Состязания продлятся до 30 июля.