Житель Великобритании попал в аварию на автомобиле Ferrari через час после его покупки. Полиция графства Саут-Йоркшир сообщает, что водитель при ДТП практически не пострадал.

Автомобиль съехал с шоссе и загорелся. Полицейские были удивлены, когда обнаружили, что водитель отделался лишь незначительными порезами и синяками. О причинах аварии неизвестно, прибывший на место ДТП экипаж пояснил, что дорога была мокрой.

Сообщается, что водитель разбил модель Ferrari 430 Scuderia, которая стоит порядка £200 тыс. Разработчики подчеркивают, что для ее создания были использованы решения, проверенные в «Формуле-1». Автомобиль является самой быстрой заводской версией 430-й модели, которая допущена на дороги общего пользования.