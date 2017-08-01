День 9 ава (по светскому календарю в этом году он выпадает на 1 августа) является особенной датой на протяжении всей истории еврейского народа. В современном мире мы чтим его путем отказа от естественных физических благ — еды, питья, кожаной обуви, гигиенических процедур и супружеской близости. Но наши же мудрецы именуют этот день «днем преумножения бед». 9 ава Навуходоносор разрушил Первый Храм, началось вавилонское пленение, спустя несколько веков римляне разрушили Второй Храм, а наши предки оказались в изгнании. С тех пор этой грозной дате предшествуют три недели траура, которые подчеркивают огромное значение и судьбоносность этого дня.

Какой основной урок мы обязаны вынести из этого дня? Мы страдаем из-за собственных ошибок. Воля Всевышнего не может быть неверной, но если сам человек раз за разом повторяет свои промахи, не исполняет волю Творца и дарованные им заповеди, продолжает поступать неправильно по отношению к ближним, не совершенствуется в духовном развитии — от этого происходят беды. В траурный день 9 ава у нас есть возможность вспомнить, проанализировать и постараться понять поступки наших предков. И сделать весьма очевидный вывод — каждый может удостоиться счастья и благополучия, соблюдая волю Создателя и следуя его заповедям.

Казалось бы, мораль этого дня достаточно проста и очевидна, но, как и многое в иудаизме, суть поста 9 ава вызывает множество вопросов. Один из выдающихся еврейских мудрецов Рамбам говорит, что три недели перед постом и сама дата 9 ава в будущем станут самыми радостными днями в еврейском календаре. Как же следует это правильно воспринять?

В этот день мы вспоминаем о несчастьях, которые постигли наших предков из-за того, что в момент скитаний по пустыне, после освобождения из египетского рабства, они в своем большинстве побоялись войти в Землю обетованную, как хотел того Создатель. Сегодня же, соблюдая в этот день строгий пост, нам следует осознать, что суть отказа от «физических благ» заключается вовсе не в страданиях и жертвах, а в том, что, лишая себя привычных вещей, мы подавляем в сердце гордыню и начинаем задумываться о духовном и нравственном, начинаем искать ответы и обращаемся с ними к Богу. В этот день мы не тратим время на каждодневную рутину, мы погружаемся внутрь себя, осознаем собственные проблемы, ошибки, препятствия, думаем, как нам встать на путь исправления, как стать лучше самим и сделать лучше мир вокруг нас. Всем нам известна истина, что, пока человечество не осознает ошибки прошлого, у нас не может быть будущего. И как только мы начнем побеждать «дурное начало» в нашем сердце, делать шаги на пути исправления и искупления, Всевышний увидит это и дарует нам счастье и гармонию.

Пророки заповедовали нам, что однажды мы заслужим тот день, когда траур сменится радостью. Как бы парадоксально это ни звучало, Всевышний через пост, через отказ от еды и питья помогает нашей душе возвыситься, очиститься, тем самым ощутить духовную радость и спокойствие. Это история нашей души в течение всего одного дня, но ведь в глобальном понимании жизни все происходит так же: препятствия создают импульс к нашему развитию. Именно преодоление трудностей, умение принимать правильные решения помогают нам стать личностью.

Создавая нам испытания, Всевышний хочет нас защитить от еще больших бед, дать нам знак, заставить нас одуматься, исправиться, вернуться к истинным нуждам и ценностям. Приведем знакомый каждому пример. Финансисты уверены, что одной из причин такого явления, как финансовый кризис (который случался в разные эпохи и в разных странах), является потребительское отношение людей к жизни и погоня за материальным. Всевышний же создал кризис, чтобы помочь людям задуматься о духовном, осознать, что в этом мире действительно ценно.

Марк Твен писал: «Когда мне было 14, я считал своего отца глупцом, в 21 я понял, как за это время поумнел мой отец». Наказание является методом воспитания в случае непослушания детей, и каждый родитель с этим согласится. После наказания дети часто бывают расстроены, ведь их чаще всего лишают удовольствия — прогулок, сладостей или подарков. Но в процессе взросления меняется и восприятие этих самых родительских наказаний, мы начинаем понимать их смысл — что родители вовсе не хотели лишить нас радости, а, наоборот, хотели научить нас принимать правильные решения.

То же самое совершает и Отец всего мира — посылает трудности, преодоление которых приведет нас не к минутному удовольствию, а к жизни, полной истинной духовной радости!

Автор — раввин, президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР), член Общественной палаты РФ

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