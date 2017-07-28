В Минобороны России не удивлены заявлениями польского Института национальной памяти (IPN) о том, что опубликованные 18 июля российским оборонным ведомством архивные документы об освобождении Красной армией территории Польши фальсифицируют историю. Вряд ли следовало ожидать от них иного комментария, заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

«Вряд ли следовало ожидать иного комментария от так называемого польского Института народной памяти. Удивила лишь заторможенность желчной реакции его «специалистов», — заявил Конашенков, которого цитирует «РИА Новости».

Представитель Минобороны также отметил, что институту попросту нечем опровергнуть исторические факты, которые ведомство продолжит публиковать в дальнейшем.

Представителей IPN возмутили телеграммы, докладные записки, рапорты и боевые донесения, свидетельствующие об исключительно благожелательном отношении поляков к советским воинам. Эти данные не соответствуют принятой в Польше точке зрения, что Красная армия принесла полякам не освобождение, а новое порабощение.

Сотрудники IPN заявили, что опубликованные документы были буквально «вырваны из контекста», в итоге они сформировали «ложную картину» освобождения Польши.

Больше всего польскую сторону возмутила фраза: «Летом 1944 года войска 1-го Белорусского фронта в районе Бреста подошли к границе Советского Союза. Началось освобождение Польши от немецко-фашистской оккупации».

Как отметили представители IPN, Красная армия пересекла довоенные границы Польши еще в январе 1944-го, после чего советские войска и НКВД окружили и разоружили около 8 тыс. участвовавших в битвах за город солдат Армии крайовой. Позже их вывезли в Калугу, а офицеров арестовали и отправили в советские лагеря.