В Республике Башкирия начался сбор камней из памятных мест региона для московского монумента памяти жертв политических репрессий. Масштабная композиция откроется осенью на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца.

Как отмечает ИА «Башинформ», пространство вокруг памятника будет вымощено материалом из разных регионов России, где проводились массовые расстрелы, депортации и действовали лагеря ГУЛАГа. Например, в Башкирии лагеря находились близ Ишимбая и Салавата (заключенные находились там в период с 8 января 1949 года по 14 мая 1953 года). Создание монумента оплачивается и из бюджета, и из добровольных пожертвований.