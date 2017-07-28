Криминального авторитета Нодара Алояна передали правоохранительным органам Франции. Об этом сообщает МВД РФ.

Как сказано на сайте ведомства, передача состоялась в международном аэропорту Шереметьево по запросу французской стороны. Вор в законе подозревается в совершении преступлений в Бельгии и Франции, в частности в организации краж, отмывании денежных средств и вымогательстве.

«Его разыскивали по каналам Интерпола правоохранительные органы Франции с целью ареста и выдачи за участие в организации преступного сообщества и отмывание денежных средств, приобретенных преступным путем», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что Алоян был задержан в Москве совместными действиями сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России и спецподразделения «Зубр» Федеральной службы войск национальной гвардии в августе 2016 года. В криминальных кругах Алоян известен как Нодар Тбилисский.