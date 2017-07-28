В Санкт-Петербурге полицейские обнаружили мотоцикл, похищенный в Италии. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мотоцикл под управлением 32-летнего местного жителя сотрудники ГИБДД остановили в Адмиралтейском районе Петербурга. В ходе проверки было установлено, что байк с 2012 года разыскивается правоохранительными органами Италии.

Мужчина пояснил, что приобрел его дистанционно через интернет-сайт бесплатных объявлений за 800 тыс. рублей. Мотоцикл ему доставили из Саратова. Сейчас полиция проводит проверку.