К 2,5 года колонии условно приговорил суд в Ростовской области заведующую детским садом за хищение денежных средств.

Следствие установило, что в 2016 году женщина получала от родителей деньги за работу по уходу за детьми. Все средства она должна была перечислить на счет детского сада, но заявила, что недополучила их от родителей детей. Как сообщает RostovGazeta, сумма ущерба составила более 100 тыс. рублей.

Администрация выделила денежные средства на эту сумму, чтобы детсад рассчитался с кредиторами, но женщина похитила их и потратила на личные нужды. Сообщается также, что осужденная передавала приказ о начислении премии работникам образовательного учреждения, которую также не отдавала.