Министерство иностранных дел Румынии подтвердило, что власти приняли решение не пускать в воздушное пространство страны самолет с российским вице-премьером Дмитрием Рогозиным на борту.

«Министерство иностранных дел Румынии информирует, что власти в Бухаресте не согласовали перелет господина Дмитрия Рогозина через национальное воздушное пространство», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства Румынии.

В МИД Румынии не пояснили, по какой причине не пустили самолет с Рогозиным. Напомним, в пятницу румынские власти под предлогом «санкционной персоны» на борту не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу авиакомпании S7. В нем находились пассажиры рейса Москва–Кишинев: 165 человек, включая 11 детей. Лайнер был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск.

Дмитрий Рогозин в микроблоге в Twitter написал, что не оставит без ответа действия румынских властей, которые «подвергли опасности жизни пассажиров».

Напомним, самолет с российской делегацией направлялся в Молдавию для проведения переговоров с президентом страны Игорем Додоном по его личному приглашению.