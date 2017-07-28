Полиция разыскивает водителя автомобиля, который сбил остановку общественного транспорта. ЧП произошло накануне вечером, 27 июля.

По предварительной информации, водитель Renault Logan не справился с управлением и врезался в остановку. Травмы получили 31-летняя пассажирка машины и 19-летний парень. Они госпитализированы, сообщает Интернет-газета «Брянские новости».

Между тем, по данным некоторых СМИ, машина была угнана. Якобы в полицию обратился за помощью водитель такси, который рассказал о нападении группы неизвестных и похищении ими его автомобиля.

Полиция устанавливает детали случившегося, разыскиваются свидетели ДТП.