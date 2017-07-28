Массовая гибель рыбы зафиксирована на территории Измайловского парка в Москве, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Сотрудники «Мосэкомониторинга» взяли пробы воды из пруда для установления причин происшествия.

«Специалисты пробы воды, результатов анализов пока нет. Кроме того, поскольку пруд находится на балансе «Мосводостока», специалистами «Мосводостока» были отобраны пробы самой рыбы для проведения анализов. На сегодняшний день причина гибели рыбы пока не установлена», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что исследование может занять около недели. Сам инцидент произошел несколько дней назад.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что сотрудники Измайловского парка пытались истребить личинок комаров и высыпали в озеро средство против насекомых, что, возможно, и стало причиной гибели рыбы.