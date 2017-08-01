Минсельхоз рекомендует для привлечения туристов в российские села проводить квесты и театрализованные представления. Об этом говорится в методических рекомендациях ведомства для менеджеров сельского туризма, с которыми ознакомились «Известия». В Ростуризме уточнили, что пока что туристов в деревнях развлекают рыбалкой, охотой и винными турами. Представители отрасли агротуризма считают, что для улучшения ситуации в этой сфере нужно также вплотную заняться образованием владельцев гостевых домов.

В методичке, разработанной Минсельхозом для менеджеров, работающих в области сельского туризма, указано, что интерактивное взаимодействие — это одна из основных форм работы с путешественниками. В документе приведены примеры того, как разнообразить времяпрепровождение отдыхающих с помощью театрализованных представлений, мастер-классов и игр-квестов. В документе сказано, что всё это — формы интерактива, во время которого туристы «становятся непосредственными участниками происходящего шоу».

Рекомендации по агротуризму также содержат и информацию о психологии отдыхающих. В частности, хозяевам гостевых домов рекомендовано обращать внимание на базовые потребности туриста — это «быть видимым — быть слышимым — быть принятым — быть «обнятым». В Минсельхозе считают, что при взаимодействии с туристами полезно использовать «элементы театрализации (хлеб-соль)», с помощью которых они «знакомятся и синхронизируются с ритмом местности и правилами местного проживания».

В Минсельхозе «Известиям» сообщили, что предоставлением услуг по развитию сельского туризма сейчас в России занимается 1236 организаций. И это количество ежегодно растет.

— В 2016 году на развитие этой отрасли было выделено 30,8 млн рублей из бюджетов субъектов РФ, что суммарно превышает объемы выделяемых средств за предыдущие два года, — добавили в Минсельхозе.

В Ростуризме добавили, что «активно занимаются развитием сельского туризма Архангельская, Калужская, Тульская, Калининградская области, Республика Татарстан, Республика Ингушетия, Республика Алтай, Краснодарский край, Алтайский край, Иркутская, Костромская и Саратовская области».

— В этих регионах отдыхающие бывают задействованы в такие мероприятия, как рыбалка, охота, пчеловодство, винные туры по винодельческим хозяйствам, чайные туры, — сказали в Ростуризме.

В отраслевых союзах документом уже заинтересовались. Так, исполнительный директор Национальной ассоциации организаций сельского туризма Юрий Баландин в беседе с «Известиями» отметил, что сегодня отдыхающим в деревнях действительно не хватает развлечений.

— Игр, квестов, различных программ почти нет. Хотя они, безусловно, должны быть, чтобы привлечь туристов, — считает он. — И здесь стоит отметить, что это происходит в основном из-за недостаточно развитого образования в сфере агротуризма. При Минсельхозе проходят курсы, однако они кратковременные. Их явно не хватает для полноценного обучения.

Гендиректор Туристской ассоциации регионов России Светлана Ануфриенко добавила, что сельский туризм как сегмент отдыха только начинает набирать популярность у россиян.

— Но при этом наши соотечественники часто отдают предпочтение поездке на собственную дачу. А если собираются в отпуск, то выбирают чаще всего море. Всё потому, что многие могут себе позволить отдых только раз в год. Причем копят на него продолжительное время. И вряд ли они поедут на две недели в село, когда можно слетать в Турцию или Египет, — заявила «Известиям» Светлана Ануфриенко.

По ее словам, сельский туризм в России значительно развился за последние 10 лет. Хотя, как считают в Туристской ассоциации регионов России, в этой отрасли нужно наладить сферу обслуживания — не только организовывать досуг, но и создать хорошие условия для проживания туристов в деревнях.

Ранее «Известия» сообщали, что отечественные курорты набирают популярность у россиян. По данным Ростуризма, в первом полугодии 2017 года количество бронирований авиабилетов по внутренним российским направлениям туда-обратно выросло на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По предварительным данным ведомства, в I квартале этого года Краснодарский край посетили 4,7 млн человек, Республику Крым — 1,5 млн человек, Алтайский край — 770 тыс. человек, Ставропольский край — 600 тыс. человек.