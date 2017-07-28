Репетиция военно-морского парада в Санкт-Петербурге
Почти 40 кораблей и подводных лодок, около 20 самолетов и вертолетов и сотни военнослужащих приняли участие в смотре
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Репетиция парада прошла в акватории Невы, а также у берегов Кронштадта в Финском заливе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Впервые в этом году в Главном параде будут участвовать моряки всех флотов — Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского и Каспийского
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Большой ракетный катер «Димитровград», созданный для уничтожения надводных кораблей, транспортных средств и судов, а также для прикрытия своих кораблей и судов от надводных и воздушных угроз
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Противодиверсионный катер Каспийской флотилии «Юнармеец Каспия»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Вертолет Ка-52К «Катран» — морской вариант Ка-52 «Аллигатор», оснащенный более мощной РЛС и ракетным вооружением
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Десантный катер Д-67 Балтийского флота с ботиком Петра I на борту и почетным караулом моряков в костюмах петровской эпохи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Противодиверсионный катер П-340 «Юнармеец Заполярья» Военно-морского флота Российской Федерации
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Новейший противолодочный самолет Ил-38Н, названный в честь выдающегося инженера-авиастроителя Радия Папковского
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
В городе на время репетиции были разведены четыре моста: Благовещенский, Дворцовый, Литейный и Троицкий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Ракетный катер «Чувашия» Балтийского флота
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Малый ракетный корабль «Гейзер», на протяжении последних лет несущий службу в Балтийском море
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Палубный вертолет Ка-27ПС, предназначенный для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
На генеральную репетицию на набережные Невы пришли тысячи горожан и гостей города
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