Президент РФ Владимир Путин сообщил, что гастроли Большого театра в Финляндии проходят успешно, добавив, что местная публика тепло принимает артистов. Об этом российский лидер сказал на встрече с членами правительства.

«Уважаемые коллеги, вы знаете, что вчера я по приглашению президента Финляндии был в этой стране, у наших соседей, где проходят гастроли Большого театра. Кстати говоря, очень успешно проходят, я это видел своими глазами. Публика очень хорошо принимает», — приводит слова Путина агентство «РИА Новости».

После этого президент РФ попросил главу Минкульта Владимира Мединского рассказать о гастрольной деятельности российских театров.

«Уважаемый Владимир Владимирович, вчера вы были свидетелем гастролей оперной труппы Большого театра в Финляндии, параллельно в эти же дни у нас идут гастроли Мариинского театра в Лондоне, балета Большого театра в США, в Нью-Йорке. Наши драматические театры выступают этим летом по всему миру. Но особенно в Японии», — рассказал министр.

Министр добавил, что на данный момент в стране зафиксирован «театральный, гастрольный и филармонический бум», что следует из показателей посещаемости театров — по данным Мединского, за 2016 год в театрах побывало более 38 млн человек по всей стране, что является абсолютным рекордом с 1991 года. Министр также особо отметил, что рост доходов театров свидетельствует о постоянном росте посещаемости.