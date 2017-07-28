Российский теннисист, олимпийский чемпион Евгений Кафельников назвал себя отцом-неудачником и сообщил, что попал в ад.

О проблемах в личной жизни он написал в своем Twitter.

«Я отец-неудачник! Вот что самое противное для любого родителя — осознавать этот факт. Но я этого не заслуживаю», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Чуть позже он добавил, что попал в ад и потерял смысл жизни, и дописал одно слово «наркотики».

Ранее стало известно, что дочь бывшей звезды спорта ушла из дома из-за ссоры с отцом.