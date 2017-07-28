Главная военная прокуратура обнаружила нарушения у поставщиков некоторых консервов для пайков Росгвардии и передала следователям МВД материалы для решения о возбуждении уголовного дела. Об этом «Известиям» рассказала помощник главного военного прокурора Ирина Шарапова.

По словам Шараповой, в 2015 году МВД в интересах ряда своих подразделений заключила контракт на поставку индивидуального рациона питания (ИРП) на сумму свыше 620 млн рублей.

Как показала прокурорская проверка, некоторые консервы из пайков — некачественные и непригодны к употреблению.

«Поставщиком стала коммерческая организация «Оборонпродкомплект», которая использовала для своих пайков продукцию другой коммерческой фирмы — Барышского мясокомбината. Ни первая, ни вторая организация никакого отношения ни к Министерству обороны России, ни к какому-либо другому силовому ведомству не имеют», — рассказала Шарапова.

В результате ущерб от поставки превысил 110 млн рублей.

«Действия поставщика содержат признаки мошенничества в особо крупном размере», — добавила помощник главного военного прокурора.

Главная военная прокуратура в июне этого года направила в следственный департамент МВД России материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и привлечения виновных к уголовной ответственности.