Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против мэра столицы Виталия Кличко. Об этом написал в Facebook внефракционный депутат рады Юрий Левченко.

«Обязать служебное лицо НАБУ внести в единый реестр досудебных расследований сведения, указанные в заявлении депутата Юрия Левченко о совершении уголовного преступления», — говорится в постановлении суда, которое Левченко опубликовал в соцсети.

Депутат ранее подал заявление, в котором сообщил о злоупотреблении служебным положением Виталием Кличко. Речь идет о том, что мэр Киева подписал в декабре 2014 года договор о передаче в аренду участка в Святошинском районе компании «Киевгорстрой». При этом отсутствовал детальный план территории, что является нарушением украинского законодательства. Левченко в заявлении утверждал, что ущерб от противоправных действий киевского градоначальника составляет около $57 тыс.

Напомним, 26 июля Шевченковский райсуд Киева обязал полицию Украины возбудить еще одно уголовное дело против Кличко после его решения о переименовании проспекта имени Генерала Ватутина в проспект Шухевича.

Ранее Печерский райсуд Киева обязал СБУ возбудить уголовное дело против президента страны Петра Порошенко по факту государственной измены. Экс-прокурор Ренат Кузьмин тогда утверждал, что с 2013 по 2017 год украинский лидер через принадлежащую ему фабрику Roshen в Липецке финансировал российскую армию, с которой он якобы и воюет в Донбассе как верховный главнокомандующий.