Во второй половине августа должен быть открыт аквапарк в Оренбурге. Решение об этом было принято на заседании в администрации города, в котором приняли участие мэр Евгений Арапов и член совета директоров компании-застройщика Mallino Development Group Александр Петров.

Согласно документу, пописанному сторонами, аквапарк начнет работу, а доделывать его будут в процессе функционирования.

В частности, у специалистов остались претензии к фасаду здания и прилегающей территории. Другие замечания, которые ранее появлялись у проверяющих ход строительства, были устранены.

В компании-застройщике уверяют, что аквапарк полностью готов к запуску. Комплекс прошел все проверки по безопасности, сообщает РИА «Оренбуржье».

Напомним, сроки сдачи объекта неоднократно откладывались. В последний раз были сообщения, что аквапарк заработает с 1 июня. Однако городская администрация заявила, что не готова принять здание из-за претензий к работе застройщика.