Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением организовать новый музей холодной войны в складских помещениях, которые использовались дипмиссией США.

«Возможно, стоит задуматься над организацией в данных помещениях нового музея холодной войны, которую так пытаются начать наши западные партнеры. Там можно представить различные экспонаты, связанные с санкциями, показывать видеозаписи выступлений республиканских ястребов, устроить уголок (сенатора Джона) Маккейна и (экс-президента США Барака) Обамы», — приводит «РИА Новости» слова Милонова.

Ранее стало известно, что МИД России принял ответные меры на закон США о расширении санкций в отношении РФ. Министерство заявило о приостановке использования посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору. Также американской стороне предлагается уменьшить число своих дипломатов в РФ до 455 человек до 1 сентября.

Накануне сенат США одобрил закон о новых санкциях против России, Ирана и КНДР.