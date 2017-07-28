Посол США Джон Теффт глубоко разочарован мерами России, направленными против американских дипломатов.

Информацию об этом распространили СМИ со ссылкой на диппредставительство Штатов.

«Пресс- секретарь посольства США в РФ Мария Олсон: Мы получили официальное извещение от российского правительства. Посол США в России Джон Теффт выразил глубокое разочарование и категорическое возражение. Мы передали данное извещение в Вашингтон для рассмотрения», — цитирует сообщение «Газета.ру».

Напомним, что в пятницу, 28 июля, МИД России объявил об ответных мерах в отношении США из-за закона об ужесточении санкций. Согласно официальной информации, американскому посольству к 1 сентября нужно сократить количество дипломатов до 455 человек. Кроме того, дипломаты лишатся права пользоваться дачами в столичном Серебряном бору и складских помещений в Москве.

Закон о новых санкциях в отношении России, КНДР и Ирана был почти единогласно принят палатой представителей конгресса США и одобрен сенатом. Теперь его должен подписать президент страны Дональд Трамп, который, при этом, не сможет наложить на него свое вето.