В Ярославле началось благоустройство зоны ЮНЕСКО. На эти цели из бюджета правительства Москвы было выделено 600 млн рублей.

В центре города на эти деньги должны заменить тротуарную плитку и ограждения, отремонтировать фасады зданий, обновить газон и посадить новые деревья.

Как сообщили ИА «ЯРНОВОСТИ» в МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ», всего в зоне ЮНЕСКО будет отремонтировано 12 домов, реконструировано более 50 исторических объектов регионального и городского значения. В частности, сейчас ведется ремонт церкви Ильи Пророка.

В этом районе планируется высадить более 1,5 тыс. деревьев. В основном они будут хвойных пород.

Сейчас подрядчик собирает документы по ремонту дорог в исторической части Ярославля. Готовятся замена бордюрного камня, асфальта и нанесение новой разметки.