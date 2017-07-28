В Нижнем Новгороде стартовал отбор уличных артистов для выступлений на площадке у стадиона во время чемпионата мира по футболу. Концерт для болельщиков и горожан запланирован после каждого матча.

Как напоминает ИА «НьюсНН», спортивные объекты после ЧМ отдадут нижегородским спортсменам и школьникам. Также в городе в дни мундиаля могут отменить закон о тишине.

Ранее глава региона Валерий Шанцев распорядился сдать все без исключения объекты чемпионата, включая метро, стадион, тренировочные базы, гостиницы и дороги, к 1 мая 2018 года. Напомним, Нижний Новгород примет шесть встреч ЧМ-2018: четыре игры группового этапа, матч 1/8 финала и четвертьфинал.