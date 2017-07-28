Рябков: Россия никогда не подчинится санкционным приемам США
Россия никогда не подчинится санкционным приемам, которые используют США. Об этом заявил заместитель иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Россия никогда не подчинится подобного рода приемам, мы — за международное право, за справедливое, последовательное нахождение тех столь нужных развязок мировых проблем, которые можно найти только совместно», — сказал Рябков в пятницу журналистам.
Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что президент России Владимир Путин предельно четко сказал, что «США в свойственной им манере, обращаясь к нелегитимным, противозаконным приемам, стараются одновременно получить для себя конкурентные преимущества». Сергей Рябков подчеркнул, что новое санкционное законодательство, которое одобрил в четверг сенат, содержит целый набор мер, направленных на осложнение нормальной работы российских компаний.
Напомним, в пятницу МИД РФ объявил о принятии контрмер в отношении американских дипломатов. С 1 сентября должно быть сокращено число сотрудников дипмиссий США в России до 455 человек. Кроме того, посольству США приостановлено право пользоваться складскими помещениями на Дорожной улице в Москве и дачей в Серебряном Бору.