Россия никогда не подчинится санкционным приемам, которые используют США. Об этом заявил заместитель иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Россия никогда не подчинится подобного рода приемам, мы — за международное право, за справедливое, последовательное нахождение тех столь нужных развязок мировых проблем, которые можно найти только совместно», — сказал Рябков в пятницу журналистам.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что президент России Владимир Путин предельно четко сказал, что «США в свойственной им манере, обращаясь к нелегитимным, противозаконным приемам, стараются одновременно получить для себя конкурентные преимущества». Сергей Рябков подчеркнул, что новое санкционное законодательство, которое одобрил в четверг сенат, содержит целый набор мер, направленных на осложнение нормальной работы российских компаний.

Напомним, в пятницу МИД РФ объявил о принятии контрмер в отношении американских дипломатов. С 1 сентября должно быть сокращено число сотрудников дипмиссий США в России до 455 человек. Кроме того, посольству США приостановлено право пользоваться складскими помещениями на Дорожной улице в Москве и дачей в Серебряном Бору.