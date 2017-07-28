Мощи святого Николая Чудотворца покидают Россию и возвращаются в итальянский город Бари.

Торжественную литургию в честь проводов провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В последний день пребывания в Санкт-Петербурге проводить святыню пришли тысячи горожан.

«Люди близко к сердцу восприняли принесение мощей. Если говорить о тех, кто подходил к мощам, то это были люди, начиная от президента и заканчивая простыми пенсионерами, весь социальный срез россиян. Конечно, для меня как патриарха это большое утешение», — отметил патриарх.

При этом представитель Римской католической церкви кардинал Курт Кох подчеркнул, что высокий интерес к святыне доказывает сохранение живой веры в России.

«Мы впечатлены этим событием и не думали, что будет столько людей. Это знак того, что в России есть живая вера. Мы хотим поблагодарить вас за организацию, это было настоящее чудо святителя Николая», — сказал Кох.

До отправки в Россию мощи святого не покидали итальянский город Бари в течение 930 лет.

За время пребывание святыни в России ей поклонились более 2 млн человек.