Тела 25-летнего Ильи Жирнова и 22-летней Киры Черкасовой, объявленных в розыск почти 11 лет назад, подняли со дна Волги в пятницу. Об этом сообщило МВД по Чувашской Республике.

Молодые люди пропали вечером 7 декабря 2006 года вместе с автомобилем ВАЗ-21099. Никто не знал, что с ними произошло.

Затонувшую машину случайно обнаружили местные жители во время подводной охоты, которые сообщили об этом в полицию. Автомобиль с погибшими подняли со дна Волги сотрудники МЧС. В операции использовали плавучую платформу с краном.

Документы погибших находились в салоне «ВАЗа». Благодаря этому и удалось установить, что это пропавшие 11 лет назад Жирнов и Черкасова.

Кузов машины, вытащенной со дна, оказался деформированным, поэтому следствию предстоит выяснить обстоятельства гибели влюбленной пары.

Уголовное дело, заведенное ранее и впоследствии приостановленное, возобновили. Тела отправлены на экспертизу. Специалисты должны дать заключение после получения ее результатов. Следственный комитет по региону рассматривают все возможные версии случившегося, сообщает телеканал «360».