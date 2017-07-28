Декоративная кладка одного из подъездов жилого дома обрушилась в Липецке. Зона обрушения составила около 20 кв. м. Обвалились кирпичи с пятого по девятый этаж. Они упали в нескольких метрах от детской площадки.

Пострадавших нет. Кроме того, повреждений не получили и припаркованные у дома автомобили.

Как сообщает GOROD48, спасатели, прибывшие на место, приняли решение завершить обрушение декоративной кладки, чтобы исключить повторение инцидента.

Виновник случившегося пока не установлен. В УК считают, что ответственность за случившееся лежит на компании, которая сдала дом в эксплуатацию. На халатность застройщика указали и в управлении ГО и ЧС по Липецкой области.

Застройщиком этого дома является компания «Зодчий», уточняет агентство.