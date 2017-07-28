Президент России Владимир Путин призвал министра внутренних дел Владимира Колокольцева быть строже с лихачами на дорогах.

«Мы сейчас еще несколько слов скажем по качеству дорог — это одна из ключевых проблем, но и с лихачами тоже нужно построже», — сказал глава государства на совещании с членами правительства, обращаясь к главе МВД.

Путин отметил, что в основном ДТП с тяжелыми последствия происходят на междугородных и межрегиональных трассах, и причинами являются превышение скорости и выезд на встречную полосу.

Президент добавил, что еще одной из распространенных причин аварий является алкогольное или наркотическое опьянение.

«Вот с этим нужно повнимательнее и построже, в рамках, разумеется, действующих правил, нормативной базы и закона», — добавил Путин.