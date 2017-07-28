Чиновники Башкирии смогут заказывать мебель не дороже установленной законом стоимости. Правительство республики подготовило постановление, регламентирующие этот вид закупок для госслужащих, а также сотрудников казенных и бюджетных учреждений, государственных унитарных предприятий. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

Цель введения единых цен — контроль за бюджетными тратами. Согласно поправкам министерства экономического развития региона, самым дорогим предметом может быть стол руководителя — до 26 тыс. рублей. Шкафы и кресла в кабинетах не должны стоить больше 19 тыс. рублей, на обычный письменный стол позволено тратить не более 6 тыс. рублей, сообщает РБК.