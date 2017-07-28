Румыния не пропустила самолет компании S7, на борту которого находилась российская делегация во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным, из-за «санкционной персоны».

«Регулярному рейсу S7-157 по маршруту Москва–Кишинев было запрещено вхождение в воздушное пространство Румынии службой организации воздушного движения под предлогом нахождения на борту «санкционной персоны», — говорится в сообщении авиакомпании, опубликованном в пятницу, 28 июля.

Всего на борту находилось 165 пассажиров, включая 11 детей. Самолет сделал несколько кругов на границе Румынии и Венгрии, после чего направился обратно в сторону России. Вскоре стало известно, что он приземлился в Минске.