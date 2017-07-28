В Крыму возобновлена подача электричества, энергомост через Керченский пролив работает в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной сетевой компании (ФСК) ЕЭС.

«Все линии уже включены, идет набор нагрузки», — сообщили в компании.

В ФСК ЕЭС добавили, что в пятницу сетях 220 кВ и 500 кВ в Краснодарском крае сработала противоаварийная автоматика. Это и повлекло отключения потребителей на Крымском полуострове.

«Противоаварийная автоматика сработала штатно. Коротких замыканий и ошибок персонала в сетях, обеспечивающих электроснабжение Крыма, также не выявлено», — сказали в компании.

Причины срабатывания противоаварийной автоматики будут выяснены в ходе разбирательства.

«Окончательные результаты покажет совместное расследование», — подчеркнули в ФСК ЕЭС.

Чуть ранее включение электроснабжения в Крыму подтвердил член комитета Госдумы РФ по энергетике, бывший первый вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет.

«Энергоцепь собрали. Энергетическая составляющая работает в полном объеме. Энергомост работает в штатном режиме», — цитирует Шеремета «РИА Новости».