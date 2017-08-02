Минфин подготовит предложения по защите ВИЧ-инфицированных и других социально уязвимых категорий граждан при оказании им финансовых услуг, сообщили «Известиям» в ведомстве. 9 июля министерство направило в Международную конфедерацию обществ потребителей (КонфОП) письмо с просьбой предоставить информацию о наличии нарушений в этой сфере. Согласно данным мониторинга страховых услуг, проведенному этой организацией, страховщики рассматривают эту категорию клиентов как рискованную с точки зрения страхования жизни. В результате банки отказывают таким клиентам в кредитах, а шансы на получение страховых выплат для них и вовсе минимальны. При этом медики заверяют, что средняя продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных, проходящих надлежащую терапию, не ниже, чем у здоровых людей.

По информации КонфОП, дискриминационные условия содержатся в правилах страхования 35 российских страховщиков. В категорию граждан, которым отказывается в страховке, зачастую попадают и инвалиды I и II групп, люди с хроническими заболеваниями, беременные и недавно родившие женщины. Защитники прав потребителей называют это «необоснованной дискриминацией».

«Недобросовестная практика страхования заемщиков с многочисленными исключениями, при этом зачастую навязанного потребителям, приносит значительную прибыль страховым компаниям. Доля выплат по страхованию жизни у некоторых крупных страховых компаний не превышает 6% от суммы страховых премий потребителей», — говорится в письме, которое организация направила зампредседателя Центробанка Владимиру Чистюхину.

В своем ответе представитель Банка России указывает, что на оценку страхового риска влияют многие факторы (в том числе и состояние здоровья), и, следовательно, «не могут не учитываться страховщиком при расчете страховых тарифов и условий страхования». Таким образом, следует из ответа Всероссийского союза страховщиков (ВСС), страховщик вправе устанавливать дифференцированные условия для разных групп граждан.

Вице-президент ВСС Максим Данилов отметил, что для отказа в приеме на страхование должна в явном виде прослеживаться причинно-следственная связь между существующей болезнью или инвалидностью и страховым случаем, от которого человек пытается застраховаться. В ином случае отказ несправедлив, но при этом законодательно правомерен.

— Проблема заключается в том, что у страховщиков нет доступа к врачебной тайне, которую тщательно оберегает медицинское сообщество. Невозможность получить эти сведения не позволяет страховым компаниям корректно устанавливать причинно-следственную связь. Это и приводит к тому, что инвалиды остаются без страховок со всеми вытекающими последствиями, — сказал он.

Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский рассказал, что современная медицина позволяет поддерживать жизнь ВИЧ-инфицированных в течение долгого времени.

— С 1987 года в мировой медицине применяется антиретровирусная терапия (АРВ). Это эффективное лечение, и оно доступно. Получающий его ВИЧ-инфицированный человек может иметь такую же продолжительность жизни, как и здоровый. Более того, по данным исследований, проведенных в Нидерландах, средняя продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных даже выше, чем у тех, кто курит и употребляет алкоголь.

По данным научно-методического центра, сейчас в России 913 тысяч ВИЧ-инфицированных, их средний возраст колеблется от 30 до 40 лет.

При этом генеральный директор компании «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников пояснил, что хотя его компания и ограничивает страхование инфицированных ВИЧ, но в индивидуальных случаях заключение договоров с такими клиентами возможно. Для этого требуется дополнительная медицинская информация, которая даст более широкую картину о состоянии здоровья потенциального клиента. Решение страховщика о возможности заключения договора и его стоимость зависит от оценки уровня риска.

Официальный представитель компании «АльфаСтрахование» Юрий Нехайчук сказал, что если при заключении договора клиент честно указал в анкете, что он инфицирован ВИЧ, то принятие его на страхование возможно, правда, с повышающим коэффициентом. Если же человек заведомо скрыл информацию о диагнозе и это вскрылось, то это, по мнению представителя компании, можно расценивать как страховое мошенничество.

Поручение Центробанку и Минфину совместно с общественными организациями проанализировать правила страхования и исключить из них пункты, дискриминирующие социально уязвимые категории граждан, было дано президентом России Владимиром Путиным по итогам заседания Госсовета 18 апреля. Утвержден документ 25 мая.