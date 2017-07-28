ФАС отказалась от претензий к новому слогану «Яндекса»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отказалась от претензий к новому слогану «Яндекса» «Поиск №1 в России» после того, как компания добавила к нему звездочку-ссылку с указанием источника информации.
Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замглавы управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяну Никитину.
По ее словам, сопроводив слоган «информацией о конкретных характеристиках и параметрах такого сравнения, компания «Яндекс» выполнила требование статьи 14.3 закона о защите конкуренции».
Новая рекламная кампания поиска «Яндекса» стартовала 26 июля. Новый слоган используется на всех каналах, в том числе на главной странице «Яндекса» — там он помещен под логотипом.
Замглавы ФАС Андрей Цыганов в четверг заявил, что «Яндексу» придется ответить за свой слоган, если рядом с ним не указано, по чьим оценкам и на какую дату дается эта информация.
В «Яндексе» ответили, что используют слоган временно в рамках рекламной кампании, и подчеркнули, что эти слова подтверждаются всеми метриками типа Liveinternet или Comscore, по которым поисковик «Яндекса» занимает первое место в России по доле аудитории.