Генеральная прокуратура России пока не получала запрос по поводу возможного ареста активов дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Об этом сообщил официальный представитель российского надзорного ведомства Александр Куренной.

Представитель Генпрокуратуры России отметил, что если такой запрос от коллег в Узбекистане поступит, то он будет рассмотрен в установленном законом порядке. Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Узбекистана потребовала арестовать собственность преступной группы, связанной с Гульнарой Каримовой, в РФ и еще в 11 странах.

Напомним, в пятницу Ташкентский областной суд приговорил Гульнару Каримову к 5 годам лишения свободы. Старшую дочь экс-президента Узбекистана обвинили в имущественных преступлениях. Она также является фигурантом еще одного уголовного производства, расследование которого еще не завершено.

Гульнару Каримову обвинили в завладении чужим имуществом, необоснованном взимании у абонентов операторов сотовой связи дополнительных комиссий, сокрытии иностранной валюты и в получении откатов. В ее отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.