Подача электричества на территории полуострова Крым полностью восстановят в течение часа. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил член комитета Госдумы по энергетике Михаил Шеремет.

«Причину выяснили -—со стороны Тамани произошел сбой, закоротило, в результате произошло полностью отключение энергосистемы, сработала защитная автоматика», — приводит агентство слова собеседника.

Шеремет отметил, что на данный момент ситуация решена, неполадки устраняются. «Дана команда на включение, собираем сети, максимум через час электричество появится в домах», — заявил Шеремет.

Сообщается что в отдельных районах Симферополя энергоснабжение полностью восстановлено.

«На полуостров Крым подано энергоснабжение по двум из четырех линий, проводится поэтапное подключение потребителей», — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник.