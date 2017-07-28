Знаменитый актер, сценарист и режиссер Виктор Мережко отмечает в пятницу 80-летие. С юбилеем драматурга поздравили премьер-министр России Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщается на сайтах российского правительства и столичной мэрии.

Мережко многое делает для развития отечественного кинематографа, успешно сочетая творчество и большую общественную работу, говорится в поздравительной телеграмме Медведева.

Мережко — сценарист полюбившихся зрителю фильмов «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Одинокая женщина желает познакомиться» и многих других картин. На его счету более сотни фильмов. «Сонька Золотая Ручка», где Мережко был и режиссером, и сценаристом, является любимчиком в «большой семье», пишет сайт НТВ.Ru.

В конце текущего года на «Первом канале» запланирована премьера его ленты «Не ждали» с Олегом Басилашвили в главной роли. Три сценария закупил телеканал «Россия», они находятся в работе.

По словам Мережко, он не думает «о возрасте и цифрах», каждый день делает 1,5-часовую зарядку, находится в хорошей физической форме и пишет ежедневно не менее пяти страниц текста сценария.