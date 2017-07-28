В детском лагере на территории Марксовского района Саратовской области подросток упал со второго этажа административного здания. Прокуратура начала проверку работы сотрудников учреждения «Ровесник».

Как передает ИА «Взгляд-инфо», 13-летний мальчик доставлен в больницу с переломом ноги. Отмечается, что подросток получил травму во время игры со сверстниками.

По данным министерства социального развития региона, мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна. Состояние ребенка врачи оценивают как удовлетворительное. Ведомство рекомендует усилить контроль педагогического состава за детьми.