Корабли и части Черноморского флота перешли на резервное электропитание из-за отключения электроэнергии в Крыму. Официальный представитель капитан первого ранга Вячеслав Трухачев сообщил, что боеготовность при этом не пострадала.

Представитель Черноморского флота отметил, что личный состав знает, что делать при отключениях электроэнергии. Он добавил, что тренировочные учения по реагированию в подобных ситуациях проводятся регулярно и действия военных отработаны до автоматизма.

«Поэтому при отключении электроэнергии все корабли и части в считаные минуты были запитаны резервными источниками для поддержания действующей боеготовности», — приводит слова Трухачева «РИА Новости».

В Минэнерго РФ сообщили, что отключение электроэнергии на линиях электропередачи в Краснодарском крае, снабжавших Крым, произошло из-за аномально сильной жары. Сейчас ведутся работы по подключению воздушных линий.