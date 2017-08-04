Министерство труда и социальной защиты РФ разослало рекомендации руководителям регионов, в которых предлагает создавать родителям приемлемые условия для совмещения работы и воспитания детей. Сделать это предполагается с помощью формирования банков вакансий с гибким графиком и реестров компаний, готовых предложить такие условия. Это часть плана по реализации первого этапа концепции государственной семейной политики в РФ до 2025 года. В ведомстве рассчитывают, что предлагаемые меры повысят к концу 2018 года уровень трудоустройства молодых мам и пап до 80%. Сейчас этот показатель составляет менее 54%. А по данным на начало 2016 года, из 1,16 млн безработных треть имели несовершеннолетних детей.

Эксперты по трудовым отношениям уверены, что безработица среди родителей напрямую связана с организацией деятельности яслей и детсадов, несоблюдением Трудового кодекса работодателями и дискриминацией молодых матерей. Так что рекомендации вряд ли существенно повлияют на ситуацию.

В пресс-службе Минтруда «Известиям» сообщили, что на начало 2016 года на учете в службах занятости состояли 1,16 млн безработных, почти треть из них имели несовершеннолетних детей. В течение года поступило еще около 4 млн заявлений (21% из них — от людей с детьми). Всего за весь прошлый год было трудоустроено 64,4% обратившихся в службу граждан. А среди людей, воспитывающих маленьких детей, эта доля составила только 53,6%.

— Проводимые в России исследования подтверждают высокий уровень бедности среди многодетных семей. Это объясняется не только высокой иждивенческой нагрузкой, но и низкими заработками, а также низким уровнем экономической активности родителей трудоспособного возраста, особенно матерей, — рассказали в пресс-службе Минтруда.

Эксперты ведомства также отметили, что в не менее уязвимом положении находятся женщины с детьми от полутора до трех лет, когда завершаются выплаты по уходу за ребенком, а выйти на работу не позволяет недостаток мест в детских садах. Большинство таких матерей ищут компромиссы для совмещения работы и семейных обязанностей. Поэтому оптимальные условия труда для них — это гибкий режим работы или сокращенный рабочий день.

Создание таких условий — это часть плана на 2015–2018 годы по реализации первого этапа концепции государственной семейной политики в РФ до 2025 года. Ожидается, что к концу 2018 года доля трудоустроенных граждан с детьми, обратившихся в службы занятости, составит 80%.

Чтобы достичь такого показателя, Минтруд направил руководителям регионов рекомендации. В них говорится о том, что власти субъектов РФ должны расширить местные программы поддержки занятости. В частности, сформировать реестр организаций с гибкими формами занятости и создать банк вакансий, предполагающих неполный рабочий день. Также рекомендуется организовать профессиональное обучение безработных женщин с детьми до трех лет с учетом востребованных специальностей. Ежегодно до 1 апреля регионы будут докладывать в Минтруд о результатах.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков отметил, что для молодых родителей работа особенно важна, поскольку она является источником существования не только для них самих, но и для детей.

— Общество заинтересовано в том, чтобы дети были обеспечены и имели всё для полноценного развития. Рекомендации Минтруда — это правильный подход, его нужно развивать и укреплять, — сказал профессор.

Он добавил, что со стороны работодателей практикуется скрытая дискриминация по отношению к людям, имеющим родительские обязанности, особенно это касается женщин. Любой руководитель заинтересован в том, чтобы подчиненный работал как можно эффективнее и приносил компании максимальную прибыль.

По мнению директора Центра социально-трудовых прав, члена Общественного совета при Минтруда Елены Герасимовой, одна из основных причин безработицы среди женщин с маленькими детьми — плохая организация работы яслей и детских садов.

— В некоторых регионах ясли ликвидировали полностью, а детские сады работают неполный день. Мамы вынуждены рано забирать детей, они не могут полноценно отработать полный рабочий день. При этом человек, работающий по гибкому графику в нашей стране, — это скорее исключение из правил, — сказала эксперт.

Она отметила, что по Трудовому кодексу (ст. 93) работнику как при приеме на работу, так и впоследствии может устанавливаться неполный рабочий день или неделя. Работодатель обязан это сделать по просьбе беременной женщины, одного из родителей или опекунов ребенка до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет).

— Несмотря на то что у нас очень многие женщины с маленькими детьми нуждаются в неполном рабочем времени, лишь единицы из них смогли воспользоваться своим законным правом. Работодатели игнорируют Трудовой кодекс: не хочешь работать полный день — свободен, — сказала Елена Герасимова.

По ее мнению, проблему трудоустройства людей с детьми административными мерами не решить. Мало создать банк вакансий с гибкими условиями труда. Необходимо сформировать у работодателей позитивное отношение к сотрудникам с детьми, готовность идти им навстречу. Соблюдение таких норм поведения должно стать обязательным для членов отраслевых и территориальных объединений работодателей.