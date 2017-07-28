Украина, Грузия Албания, Норвегия и Черногория присоединились к решению Евросоюза о продлении санкций против Крыма.

Об этом заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

«Страны-кандидаты Черногория и Албания, а также Норвегия, входящая в Европейскую ассоциацию свободной торговли (EFTA), и Украина и Грузия присоединяются к этому заявлению. Они обеспечат соответствие национальной политики решению Совета», — цитирует ее «РИА Новости».

Она добавила, что Евросоюз приветствует это решение.

Напомним, что санкции против субъекта Российской Федерации Крыма были продлены 19 июня до 23 июня 2018 года.