28 июля в Крыму на набережной в Судаке из незаконной продажи было изъято более 200 бутылок коньяка, шампанского и вина, а также более 1 тыс. л вина.

Местный житель осуществлял оборот алкогольной продукции без лицензии. Изъятие 221 бутылки с алкоголем и 1 тыс. л вина из незаконного оборота провели сотрудники отдела МВД по Судаку вместе со специалистами минпромполитики, сообщает ИА «Крыминформ».

Сейчас в отношении мужчины заведено уголовное дело об административном правонарушении. Ему грозит наказание в виде штрафа в размере до 2 тыс. рублей.