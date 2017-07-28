Киевская музыкальная группа «Руки’В Брюки», музыканты которой собирали деньги на АТО и шутили про трагедию в Одессе 2 мая 2014 года, отказались от выступления в Санкт-Петербурге из-за многочисленных угроз.

Группа планировала выступить на фестивале Cyclebilly в Петербурге, несмотря на то что ее участники являются ярыми русофобами. Поклонников их творчества в России оказалось немного. Как только название группы появилось в списке участников фестиваля, музыканты начали получать угрозы в соцсетях от жителей Северной столицы, желающих наказать их за шутки о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе.

«За Одессу еще ответите! С нетерпением жду вас в Питере!» — цитирует одно из самых приличных комментариев в адрес музыкантов в сети «Федеральное агентство новостей».

В пятницу, 28 июля, на странице организаторов в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что группа по независимым от организаторов причинам на фестивале выступать не будет. Как сообщает сайт «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге», под «независимыми причинами», возможно, следует понимать обращение известного блогера Сергея Колясникова в ФСБ и СК, попросившего проверить, нет ли в сообщениях участника группы Алексея Филиппенкова в соцсети после трагедии в Одессе призывов к экстремизму и разжигания межнациональной вражды, а также обратившего внимание спецслужб на поддержку группой запрещенных в РФ националистических батальонов.