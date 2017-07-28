Президент России Владимир Путин пока не подписал указ о назначении нового посла РФ в США. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Посол направляется в страну назначения после подписания президентом соответствующего указа. Пока никаких указов не было. Если и когда такие указы будут подписаны, мы сообщим», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, когда новый российский посол отправится в Вашингтон.

В середине мая комитет Госдумы по международным делам утвердил кандидатуру замменистра иностранных дел Анатолия Антонова в качестве посла РФ в США. Позже Вашингтон также дал согласие на назначение Антонова на пост посла.