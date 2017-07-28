В пензенском зоопарке дроф и журавлей показательно покормили для посетителей. Обширное меню включило в себя зерновую смесь, кусочки минтая, мясной фарш, сладкий перец, а также черную смородину.

Кроме того, сейчас начинается сезон бахчевых культур. Как рассказали в зоопарке, их обязательно включат в рацион пернатых. Обитатели не откажутся полакомиться арбузом, сообщает ИА «Пенза-пресс». При виде разнообразной пищи птицы в вольерах оживились, но аппетит у них отбила сильная жара.

Показательные кормления жители и гости Пензы смогут увидеть еженедельно по четвергам. Дрофы ранее были распространены на территории региона, но из-за вкусного мяса оказались на грани исчезновения. Сотрудники зоопарка выбрали их не случайно, а для того, чтобы посетители смогли побольше узнать об этих птицах.