Министерство здравоохранения, если возникнет необходимость, готово привлечь экспертов к обсуждению предложения по продаже алкоголя в мелкой таре на кассах магазинов.

Об этом заявили в самом ведомстве.

«На данный момент такая инициатива не поступала в Минздрав России. При поступлении предложения министерство примет участие в ее рассмотрении совместно с экспертным сообществом», – цитирует сообщение «РИА Новости».

Ранее с инициативой запрета продажи на кассах «чекушек» выступила правозащитной организации «Коллективная защита».

Со своей стороны, предприниматели надеются, что данная мера не превратится в тотальный запрет алкоголя в мелкой таре.