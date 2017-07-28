Суд Волгограда вынес решение по делу о телефонном мошенничестве. 22-летний Денис Мохов приговорен к 4,5 года тюрьмы.

Как сообщает novostivolgograda.ru, всего было подтверждено семь эпизодов мошенничества. Мохова удалось задержать при передаче 450 тыс. рублей от восьмого потерпевшего. Его сообщник пока находится на свободе.

Следствие установило, что осенью 2016 года Мохов договорился с приятелем о том, что тот будет звонить на произвольные телефонные номера и, представляясь либо родственником, либо сотрудником правоохранительных органов, рассказывать о якобы совершенном преступлении.

Затем следовало предложение о помощи в урегулировании вопроса за определенную плату. Деньги забирал Мохов, а потом делил их со своим сообщником.

Таким образом, как сообщили агентству в областной прокуратуре, с сентября прошлого года по январь нынешнего приятели похитили более 700 тыс. рублей.