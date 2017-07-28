Празднование Дня Крещения Руси
В Москве состоялись торжественное богослужение и крестный ход к памятнику князю Владимиру
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
В качестве памятной даты День Крещения Руси был установлен в 2010 году
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Утром в Успенском соборе Московского Кремля состоялось праздничное богослужение
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
После службы верующие и священнослужители прошли крестным ходом через Александровский сад на Боровицкую площадь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
В этом году праздничные мероприятия впервые прошли у установленного в ноябре 2016 года памятника князю Владимиру
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершает молебен у памятника святого равноапостольного князя Владимира
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
В православных храмах в этот день проходят праздничные богослужения
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Главный специалист научного отдела Российского военно-исторического общества Виктория Петракова прочитала на Боровицкой площади лекцию для всех желающих о личности князя Владимира
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